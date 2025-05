Alta do IPCA desacelera a 0,43% em abril mas alimentos e saúde pesam

Os dados informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira mostram ainda que, apesar da desaceleração, a taxa acumulada em 12 meses chegou a 5,53% em abril, de 5,48% em março.

Assim, o índice em 12 meses segue bem acima da meta contínua de 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O maior peso no resultado do IPCA de abril foi exercido novamente pelo grupo Alimentação e bebidas, com alta de 0,82% em abril, embora tenha desacelerado em relação à taxa de 1,17% em março.

A alimentação no domicílio subiu 0,83% e a alimentação fora teve alta de 0,80%. Contribuíram para esses resultados, segundo o IBGE, os avanços de batata-inglesa (18,29%), tomate (14,32%), café moído (4,48%) e lanche (1,38%).

“O grupo alimentação é o de maior peso no IPCA, por isso, mesmo desacelerando, exerce impacto importante. Em abril, observamos também um maior espalhamento de taxas positivas no grupo, com índice de difusão passando de 55% para 70%, porém, envolvendo subitens de menor peso”, explicou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

Também pesou no bolso do consumidor em abril a alta de 1,18% de Saúde e cuidados pessoais, segundo maior impacto no índice do mês, influenciado pelo aumento de 2,32% de produtos farmacêuticos.