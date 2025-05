Itaú reitera previsão de desaceleração do crédito após 1º tri forte

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, reiterou nesta sexta-feira as previsões do banco para 2025, citando um potencial de desaquecimento na demanda por crédito em razão da expectativa de desaceleração da economia dada a política monetária mais restritiva no país.

"Nós estamos em um momento de política monetária mais restritiva, a demanda cai", afirmou o executivo em entrevista a jornalistas para comentar os números do balanço do primeiro trimestre, divulgado na noite da véspera, que mostraram que carteira de crédito total cresceu 13,2% em 12 meses.

Previsões divulgadas pelo banco anteriormente para 2025 mostram expectativa de expansão do crédito entre 4,5% e 8,5% no ano.