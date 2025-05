Localiza recua forte apesar de lucro acima do esperado

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Localiza recuavam mais de 6% na tarde desta sexta-feira, mesmo após a empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas reportar crescimento de quase 15% no lucro líquido no primeiro trimestre, para R$842 milhões, acima do esperado.

Na visão de analistas do Bradesco BBI, o comportamento das ações não reflete a perspectiva positiva para empresa, que mostrou um resultado forte, com o lucro líquido superando as estimativas no mercado, mesmo com margem em seminovos estável e despesas com depreciação no topo do guidance da empresa.