Lojas Renner vê 2º tri melhor que em 2024, mantém cautela em crédito

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner avalia que poderá ter um resultado de segundo trimestre mais alto que o obtido um ano antes, quando temperaturas recordes para o período prejudicaram as vendas de vestuário no país, em meio a uma demanda atual forte, mas que diante da alta dos juros da economia, deixa a empresa cautelosa na oferta de crédito.

A companhia, que tinha suas ações entre as maiores altas do Ibovespa na manhã desta sexta-feira após publicação de resultados de primeiro trimestre na noite da véspera, espera uma margem de lucro no mínimo estável este ano, com chance de crescimento, afirmou o presidente-executivo, Fabio Faccio, durante conferência com analistas.

"Abril e maio do ano passado foram meses mais quentes da história. Nesse ano temos temperaturas muito adequadas à estação", afirmou o executivo, citando que esta sexta-feira e o sábado marcam o pico de vendas do trimestre por conta do dia das Mães no domingo.