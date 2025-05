Minerva pagará R$22 milhões à União em acordo de leniência

A AGU afirmou que, durante as negociações do acordo, "foram avaliados e reconhecidos os aperfeiçoamentos do programa de integridade adotado pela empresa", e que, além do pagamento da multa, a Minerva também se comprometeu a aprimorar suas políticas de governança e de compliance.

Procurada, a Minerva não respondeu de imediato a pedido de comentário da Reuters por email fora do horário comercial.

(Redação São Paulo)