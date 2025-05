Petrobras amplia prazo para acordo com Unigel após aprovação da petroquímica, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O conselho da Petrobras ampliou prazo até o fim do mês para assinatura de um acordo com a Unigel, após a parceira ter aprovado os termos de proposta formulada pela petroleira para retomada de duas fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta sexta-feira.

Conforme documento da Unigel visto pela Reuters, um membro do conselho da petroquímica informou à Petrobras que o colegiado decidiu aceitar a proposta apresentada em abril pela petroleira estatal.