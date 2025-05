Porto Seguro eleva lucro do 1º tri em quase 28%

A sinistralidade do setor de veículos, um dos principais segmentos de atuação da empresa, atingiu 60,1% no primeiro trimestre, crescendo 3,9 pontos percentuais ante um ano antes e ficando também acima do final de 2024.

"A sinistralidade do trimestre foi impactada por uma frequência levemente maior de eventos e pela comparação com uma sinistralidade no primeiro trimestre de 2024 significativamente menor do que a média histórica para este período do ano", afirmou a Porto Seguro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)