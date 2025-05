Preço do café moído sobe mais de 80% em 12 meses até abril e tem maior alta desde o Plano Real

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O café moído acumulou inflação de 80,2% nos 12 meses encerrados em abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, ao divulgar os dados do IPCA.

Segundo o IBGE, essa é a maior variação acumulada em um período de 12 meses desde o início do Plano Real, em julho de 1994.

O instituto informou que, considerando o período de junho de 1994 a maio de 1995, o aumento acumulado do preço do café moído chegou a 85,50%, mas esse cálculo engloba o último mês antes da vigência do real.