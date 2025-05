Preços do petróleo registram ganhos semanais com otimismo sobre negociações comerciais EUA-China

Em relação à semana anterior, ambos os índices de referência ganharam mais de 4%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a China deveria abrir seu mercado para os EUA e que uma tarifa de 80% sobre os produtos chineses "parece correta", um dia depois de anunciar um acordo que reduz as tarifas sobre as exportações britânicas de automóveis e aço, entre outros acordos com o Reino Unido.

"Os mercados de energia -- por mais pessimistas que tenham sido -- estão finalmente se livrando de parte do pessimismo e captando o otimismo mais amplo do mercado, que está voltando à tona com o início do progresso nas relações comerciais", disse Alex Hodes, analista de petróleo da corretora StoneX.

O acordo com o Reino Unido e os comentários de Trump sobre a China aumentaram as esperanças de acordos semelhantes entre Washington e Pequim. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se reunirá com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, na Suíça, em 10 de maio.

As tarifas atuais dos EUA sobre as importações chinesas são de 145%.

"Embora proibitivamente altas, não se pode deixar de fazer as contas... 80% é substancialmente menor do que 145%", escreveu Hodes aos clientes.