Presidente da Comissão Europeia diz que só irá à Casa Branca para negociar solução tarifária

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta sexta-feira que só irá à Casa Branca para obter "uma solução" sobre as tarifas comerciais, reagindo a uma pergunta relacionada ao fato de o presidente Donald Trump tê-la chamado na quinta-feira de "pessoa fantástica".

"Acho que tive uma boa conversa com o presidente Trump, por telefone e no funeral do papa, mas (...) se eu for à Casa Branca, quero ter um pacote que possamos discutir. Portanto, tem que ser concreto e eu quero ter uma solução com a qual ambos concordemos", disse ela durante uma coletiva de imprensa.

(Reportagem de Benoit Van Overstraeten)