Tarifas vão aumentar a inflação e desacelerar o crescimento ainda este ano, diz diretor do Fed

(Reuters) - As políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente elevarão a inflação, reduzirão o crescimento e aumentarão o desemprego ainda este ano, disse o diretor do Federal Reserve Michael Barr, deixando para as autoridades tomar uma decisão potencialmente complicada sobre qual problema combater.

"O tamanho e o escopo dos recentes aumentos de tarifas não têm precedentes modernos, não conhecemos sua forma final e é muito cedo para saber como eles afetarão a economia", disse Barr nesta sexta-feira em comentários preparados para evento do banco central da Islândia.

Mas os riscos são claros, indicou ele.