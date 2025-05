Taxas curtas dos DIs fecham perto da estabilidade com IPCA ainda pressionado; longas caem

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,51%, em baixa de 7 pontos-base ante 13,58% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,57%, ante 13,635%.

No início do dia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação oficial medida pelo IPCA foi de 0,43% em abril, abaixo do 0,56% de março. Apesar da desaceleração, a taxa acumulada em 12 meses chegou a 5,53% em abril, ante 5,48% em março e bem acima da meta contínua perseguida pelo BC, de 3%.

A abertura do indicador também trouxe itens desfavoráveis. A média dos núcleos de inflação ficou em 0,50% em abril, acima da projeção de 0,44%, conforme cálculos do banco Bmg. Serviços subjacentes avançaram 0,61%, ante projeção de 0,52% do Bmg.

Em reação, algumas taxas futuras atingiram as máximas no início do dia. Às 9h21 – ainda na primeira meia hora de negócios – a taxa do DI para janeiro de 2027 marcou a máxima de 14,03%, em alta de 6 pontos-base ante o ajuste da véspera.

No restante da manhã as taxas desaceleraram e na ponta longa da curva migraram para o território negativo. Operador ouvido pela Reuters pontuou que o movimento refletiu a continuidade dos ajustes pós-Copom, vistos também na quinta-feira, com as taxas curtas sustentando leves ganhos e as longas cedendo, em meio à leitura de que aumentaram as chances de o BC, em um momento posterior ao fim do atual ciclo de alta, iniciar o processo de cortes da taxa básica Selic.

Na quarta, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou em 50 pontos-base a Selic, para 14,75% ao ano, mantendo as opções para o encontro de junho, segundo leitura do mercado, entre manutenção ou alta de 25 pontos-base.