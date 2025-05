Trump diz estar OK com aumento de impostos sobre ricos dos republicanos

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta sexta-feira seus pares republicanos no Congresso sobre as consequências políticas se eles aumentarem os impostos sobre os norte-americanos mais ricos, mas acrescentou que para ele é "OK" se aumentarem a alíquota máxima de impostos.

"Os republicanos provavelmente não deveriam fazer isso, mas estou OK se fizerem!!!", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social.

Trump havia pedido em particular ao presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, que aumentasse a alíquota do imposto, disseram fontes à Reuters na quinta-feira.