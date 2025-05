Wall St fecha quase estável com foco nas negociações EUA-China

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações nos Estados Unidos encerraram a semana com uma nota tranquila nesta sexta-feira, após oscilarem entre leves ganhos e quedas, com os investidores avaliando os comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as tarifas chinesas antes das negociações comerciais entre os dois países no fim de semana.

Os principais índices de Wall Street terminaram a semana levemente em queda.