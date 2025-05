Wall St registra leves baixas antes de negociações entre EUA e China

Representantes dos EUA e da China devem se reunir na Suíça no fim de semana para discutir as tarifas, com investidores esperando que as negociações amenizem uma guerra comercial conturbada que levantou preocupações sobre o crescimento econômico global e deixou mercados, empresas e o Federal Reserve em modo de espera.

"A tarifa, seja de 140% ou de 80%, parece fazer diferença, mas se ainda houver uma tarifa de 80%, a maioria das pessoas não vai comprar nada", disse Michael Matousek, chefe de operações da US Global Investors.

Os investidores provavelmente estão reduzindo o risco de seus portfólios antes da reunião, pois não está claro por quanto tempo as negociações comerciais podem se estender antes de qualquer resultado importante, acrescentou Matousek.

Na quinta-feira, os principais índices de Wall Street fecharam em alta, com os investidores comemorando um acordo comercial firmado entre o Reino Unido e os EUA -- o primeiro desse tipo desde que Trump suspendeu as tarifas iniciais no mês passado.

Reuters informou que a Índia se ofereceu para reduzir sua diferença tarifária com os EUA de quase 13% para menos de 4%, em troca de uma isenção das tarifas de Trump, de acordo com fontes.

Às 13h44 (horário de Brasília), o índice Dow Jones Industrial Average caía 0,46%, para 41.177,30, o S&P 500 cedia 0,21%, para 5.652,02 e o Nasdaq Composite tinha baixa de 0,17%, para 17.897,88.