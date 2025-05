Autoridades de EUA e China negociam em Genebra alívio na guerra comercial

A disputa comercial, combinada com a decisão do mês passado do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor taxas a dezenas de outros países, interrompeu as cadeias de suprimentos, perturbou os mercados financeiros e alimentou temores de uma forte crise global.

O local das negociações no centro diplomático suíço não foi divulgado. No entanto, testemunhas viram ambas as delegações retornando à residência do embaixador suíço na ONU, no arborizado subúrbio de Cologny, após um intervalo para almoço.

Eles se encontraram por cerca de duas horas pela manhã. Mais cedo, autoridades norte-americanas, incluindo Bessent e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, sorriram ao saírem do hotel a caminho das negociações, usando gravatas vermelhas e bandeiras americanas nas lapelas. Bessent se recusou a falar com repórteres.

Ao mesmo tempo, vans Mercedes com vidros escuros foram vistas saindo de um hotel onde a delegação chinesa estava hospedada, às margens do Lago Genebra, enquanto corredores se preparando para uma maratona se aqueciam ao sol.

Washington está tentando reduzir seu déficit comercial com Pequim e convencer a China a renunciar ao que os EUA dizem ser um modelo econômico mercantilista e contribuir mais para o consumo global. As mudanças exigiriam reformas internas politicamente sensíveis para a China.

Pequim tem resistido ao que considera interferência externa. O governo chinês deseja que Washington reduza tarifas, esclareça o que quer que a China compre mais e trate o país como um igual no cenário mundial.