Braskem reverte prejuízo e lucra R$698 mi no 1° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A petroquímica Braskem registrou lucro líquido de R$698 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo um prejuízo de R$1,35 bilhão no mesmo período do ano passado, conforme balanço financeiro publicado na madrugada deste sábado.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente somou R$1,3 bilhão no trimestre, alta de 16% na comparação anual. Porém, veio abaixo da projeção de R$1,48 bilhão em pesquisa da LSEG com analistas.

A Braskem ainda divulgou receita líquida de vendas de R$19,46 bilhões para o trimestre encerrado no final de março, 9% superior quando comparada à de igual trimestre de 2024.