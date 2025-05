Deflação em fábricas chinesas se aprofunda com guerra comercial

PEQUIM (Reuters) - Os preços de fábrica na China registraram a maior queda em seis meses em abril, enquanto os preços ao consumidor caíram pelo terceiro mês, ressaltando a necessidade de mais estímulos enquanto os formuladores de políticas lidam com o impacto econômico da guerra comercial com os Estados Unidos.

A retração prolongada do mercado imobiliário, o alto endividamento das famílias e a insegurança no emprego prejudicaram os investimentos e os gastos do consumidor, mantendo vivas as pressões deflacionárias. Agora, a economia chinesa também enfrenta riscos externos crescentes, decorrentes das barreiras comerciais.

No entanto, há esperanças de uma redução das tensões, já que as negociações comerciais entre EUA e China começaram na Suíça neste sábado.