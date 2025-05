Investidores esperam que negociação entre EUA e China esfrie guerra comercial

"Esta é a mãe de todas as negociações", disse Alejo Czerwonko, diretor de investimentos da Emerging Markets Americas no UBS. "Há centenas de bilhões de dólares em comércio em jogo, uma tarifa de 145% sobre as exportações chinesas que equivale a uma espécie de embargo de fato e queixas que vão muito além do comércio."

As negociações comerciais entre representantes de EUA e China em Genebra, na Suíça, foram encerradas neste sábado e devem continuar no domingo.

Recentemente, investidores expressaram otimismo de que os piores cenários comerciais não se concretizariam e apontaram sinais de redução da tensão entre EUA e China como o motivo por trás da recuperação das ações.

No entanto, apesar dos comentários de Trump antes das negociações, sugerindo um nível mais baixo de tarifas para a China, e do acordo comercial de quinta-feira entre EUA e Reino Unido, muitos participantes do mercado disseram que não esperavam grandes avanços neste fim de semana.

Em vez disso, eles se limitavam a esperar que nada desse errado quando os dois lados se encontrassem cara a cara para a primeira rodada formal das negociações, que podem se prolongar.

"Ainda duvidamos que as negociações diretas entre EUA e China levem a um 'grande compromisso'", disse Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas da Macquarie, em nota aos clientes.