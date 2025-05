Secretário de Comércio dos EUA diz que negociação com China busca reduzir tensões

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse neste domingo que as negociações bilaterais com a China, atualmente em andamento em Genebra, têm como objetivo "aliviar" as tensões entre as duas superpotências.

Ele também previu vários acordos comerciais nos próximos meses, sem nomear países específicos.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, "deixou claro que um de seus objetivos é a desescalada", disse Lutnick em entrevista ao programa "Fox News With Shannon Bream".