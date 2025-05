Secretário do Tesouro dos EUA vê 'progresso' em negociação com a China

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, relatou neste domingo (11) um "progresso substancial" nas negociações dos EUA com as principais autoridades econômicas da China, para aliviar a guerra comercial, mas não deu detalhes sobre o acordo alcançado após dois dias de negociações em Genebra.

Bessent disse a repórteres que os detalhes seriam anunciados na segunda-feira (12) e que o presidente dos EUA, Donald Trump, estava totalmente ciente dos resultados das "conversas produtivas".

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer —que participou das negociações com Bessent, o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e dois vice-ministros chineses, descreveu a conclusão como "um acordo que fechamos com nossos parceiros chineses" que ajudará a reduzir o déficit comercial global de bens dos EUA, de US$ 1,2 trilhão.