Ações da China avançam e iuan sobe após acordo comercial entre EUA e China

CINGAPURA/XANGAI (Reuters) - As ações chinesas avançaram e o iuan se fortaleceu nesta segunda-feira, depois que os Estados Unidos e a China disseram ter chegado a um acordo para reduzir as tarifas recíprocas, em uma redução substancial de uma guerra comercial potencialmente prejudicial.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, falando após conversações com autoridades chinesas em Genebra, disse a repórteres que os dois lados haviam chegado ao acordo que foi delineado em uma declaração conjunta e que as taxas recíprocas cairão em 115 pontos percentuais.

A medida deu aos investidores alguma confiança de que uma guerra comercial em grande escala pode ter sido evitada.