Ações europeias avançam após acordo tarifário entre EUA e China dar alívio a mercados

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,21%, a 544,49 pontos.

"O acordo é um passo em direção a algo muito melhor... Os piores cenários que investidores estavam precificando em abril parecem ter sido suspensos nas últimas semanas, conforme houve um abrandamento da retórica", disse Patrick Armstrong, diretor de investimentos da Plurimi Wealth.

Operadores reduziram apostas sobre cortes nas taxas de juros do Banco Central Europeu após o acordo, com a diminuição das probabilidades também auxiliada por comentários de Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE.

O abrandamento das tensões deu alívio aos mercados financeiros quanto às preocupações com o crescimento econômico global, e sinais de desescalada ajudaram as ações europeias a recuperar as perdas acentuadas do início de abril.

As fabricantes alemãs de roupas esportivas Puma e Adidas fecharam com alta de 6,5% e 3,8%, enquanto as empresas de logística Maersk e Hapag-Lloyd avançaram 11,2% e 13%, respectivamente.

As mineradoras de metais básicos foram as que mais ganharam, com alta de 5%, depois que o acordo impulsionou os preços dos metais industriais.