Alckmin diz esperar que Selic caia "fortemente"

(Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira esperar que a taxa básica de juros caia "fortemente", embora não tenha especificado um prazo, destacando o câmbio mais valorizado e a safra agrícola forte como fatores que podem ajudar a controlar a inflação.

Os comentários de Alckmin vêm em meio a crescente especulação do mercado sobre quando o Banco Central poderá dar início a um ciclo de flexibilização. Na semana passada, o BC elevou a taxa Selic para 14,75%, o maior nível em quase 20 anos, mas deixou em aberto os próximos passos.

Economistas consultados pelo BC projetam que o ciclo de aperto de 425 pontos-base tenha chegado ao fim, e que a Selic será mantida no patamar atual até o final do ano, com cortes começando no início de 2026. Alguns participantes do mercado, no entanto, já estão prevendo reduções neste ano.