Anúncio do plano para data centers será feito após viagem de Lula, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O anúncio do plano do governo para estimular a instalação de data centers no Brasil será agendado após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornar de viagem à China, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista ao UOL, Haddad também afirmou que os Estados Unidos têm que olhar para a América do Sul com visão estratégica, tendo muito a ganhar com maior equilíbrio regional.

(Por Bernardo Caram)