Apesar de divergências, republicanos tentam avançar com lei tributária de Trump

O programa se basearia nos cortes de impostos aprovados durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca, programados originalmente para expirar este ano, reduzindo as receitas em cerca de US$5 trilhões nos próximos dez anos, de acordo com uma estimativa do Congresso.

Essa perda de receita seria parcialmente compensada por novas restrições ao plano de saúde Medicaid, que cobre 71 milhões de pessoas de baixa renda, e outros cortes de gastos que totalizariam US$912 bilhões na próxima década.

O governo federal dos EUA atualmente tem mais de US$36 trilhões em dívidas, e os republicanos -- que detêm maiorias estreitas na Câmara e no Senado -- estão lutando para estender os cortes de impostos sem aumentar demais a dívida, que cresce rapidamente. A proposta atual pode adicionar cerca de US$4 trilhões à dívida ao longo de uma década.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que quer a aprovação do projeto de lei antes do feriado do Memorial Day nos EUA, em 26 de maio. Mas as questões mais espinhosas relacionadas ao plano tributário ainda não foram resolvidas entre os republicanos.

A proposta tributária, por enquanto, não inclui a sugestão de Trump de aumentar a alíquota de imposto sobre os norte-americanos mais ricos, o que romperia com décadas de ortodoxia republicana.

Também não inclui as promessas de Trump de suspender impostos sobre gorjetas, horas extras e benefícios de aposentadoria da Previdência Social, o que reduziria ainda mais as receitas e contribuiria para enormes déficits orçamentários. Essas disposições poderiam ser adicionadas em versões subsequentes do projeto de lei.