BC do Brasil e Banco Popular da China assinarão acordo de swap de moedas

O BC tem um acordo semelhante com o banco central dos Estados Unidos, que possibilita que o órgão brasileiro tenha acesso a dólares americanos por meio de uma operação compromissada, tendo como contrapartida títulos do tesouro americano, informou a autarquia.

“Esses acordos de swap de moedas têm se tornado comuns entre os bancos centrais, especialmente desde a crise de 2007. O BCB já tem conversas com outros bancos centrais para a realização de acordos semelhantes”, afirmou.

Segundo a autarquia, o Banco Popular da China já possui 40 acordos de swap de moedas com bancos centrais semelhantes ao que será assinado com o BC brasileiro. Entre os países signatários estão Canadá, Chile, África do Sul, Japão e Reino Unido, além da zona do euro, por meio do Banco Central Europeu.

(Por Bernardo Caram)