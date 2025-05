BTG Pactual acredita em mercado de dívida corporativa melhor no 2º tri

MASTER

Cohn também afirmou que o BTG, "proativamente, não tem nenhum interesse em ativos específicos ou em negócios do Banco Master", mas afirmou que se tiver alguma operação de mercado, alguma solução de mercado onde existam ativos disponíveis para vender, o banco pode analisar para comprar.

"Não temos interesse particular com nenhum negócio, em nenhum ativo do Banco Master, mas dependendo do que for acontecer ali, se tiver ativos disponíveis no mercado, de acordo com os objetivos dos reguladores, podemos ajudar nesse processo", afirmou.

O Banco de Brasília (BRB), controlado pelo governo do Distrito Federal, anunciou em março a aquisição do Master, em uma transação que excluiu diversos ativos que, conforme fontes, estão no radar do BTG, que, por sua vez, tem reiterado que não houve qualquer proposta.

(Por Paula Arend Laier, edição Alberto Alerigi Jr. e Pedro Fonseca)