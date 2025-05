BTG Pactual espera retomar crescimento em sales & trading

Mas também afirmou que, olhando para a situação atual, o BTG está muito mais otimista do que no início ou em meados do primeiro trimestre. "Havia algumas expectativas de mercado que apontavam para uma queda significativa nas receitas", afirmou.

No primeiro trimestre, o BTG apurou expansão de 35% nas receitas com crédito corporativo e business banking ano a ano, a linha da asset management aumentou 28% e a divisão de wealth management & consumer banking teve expansão de 19%, enquanto banco de investimento apurou declínio de 42%.

O presidente do BTG reiterou a previsão de que o retorno ajustado sobre o patrimônio (ROAE) deste ano deve ser melhor do que no ano passado, sem especificar um número. No primeiro trimestre, o ROAE ajustado aumentou para 23,2%. Em 2024, ficou em 23,1%.

Na bolsa paulista, as units do BTG recuavam 2,11%, a R$39,94, conforme agentes financeiros anteciparam suas posições para o resultado do banco com lucro ajustado e receita recordes, com os papéis subindo nas três sessões anteriores, acumulando no período uma valorização de mais de 9%.

CRÉDITO

Sallouti afirmou que o desempenho da carteira de crédito tem sido melhor do que o BTG esperava, mas ele ponderou que o banco continua entendendo que o nível das taxas de juros apresenta um ambiente desafiador para empresas mais alavancadas.