BTG Pactual tem alta de 16,6% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O banco BTG Pactual teve alta de 16,6% no lucro líquido ajustado do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, para R$3,37 bilhões, sustentado por carteira de crédito e redução em suas despesas, segundo balanço publicado nesta segunda-feira.

"Nossa carteira de crédito manteve sua sólida expansão, crescendo 27% em relação ao ano anterior", afirmou o banco.

As despesas operacionais do maior banco de investimento da América Latina tiveram ligeira redução, para R$2,82 bilhões, uma queda de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado.