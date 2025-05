CATL deve levantar pelo menos US$4 bi com listagem em Hong Kong

A oferta de ações da CATL ocorre no momento em que Estados Unidos e China saudaram as conversações construtivas em Genebra no fim de semana para diminuir sua guerra comercial, mas a tarifa de 145% de Washington sobre os produtos chineses e a tarifa de 125% de Pequim sobre os produtos norte-americanos continuam em vigor.

"As políticas tarifárias estão evoluindo rapidamente. Atualmente, não podemos avaliar com precisão o impacto potencial de tais políticas em nossos negócios, e monitoraremos de perto a situação relevante", disse a empresa no prospecto da operação.

(Por Himanshi Akhand)