Chinesa Envision investirá US$1 bi na produção de SAF no Brasil, diz Planalto

O governo brasileiro também trabalhará durante sua viagem à China para garantir investimentos chineses em data centers, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a jornalistas.

"Eu estarei amanhã com o TikTok, que tem a previsão de investimento de R$50 bilhões no Estado do Ceará. Nós criamos todos os mecanismos. O Operador Nacional do Sistema abriu espaço para recepcionar esses investimentos. O nosso planejamento, a EPE, está fazendo todo o esforço para, o mais rápido possível, reforçar a transmissão até o Porto de Pecém", disse Silveira.

A Reuters noticiou no mês passado que a ByteDance, dona do TikTok, está avaliando a instalação de data centers em Pecém, em projeto em parceria com a geradora renovável Casa dos Ventos que pode chegar a 1 gigawatt (GW) de potência.

(Por Letícia Fucuchima)