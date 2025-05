Com ondas da Amazônia mais fracas, surfista premiado teme impacto da mudança climática

As ondas lamacentas de dois metros de altura que se formavam à medida que o rio se estreitava entre os exuberantes manguezais nas margens o impressionaram, como sempre.

"Uma onda quebra e se desfaz”, disse ele, comparando com as ondas do mar. "Essa, ela continua ganhando intensidade. É um tsunami amazônico."

Mas as ondas tinham cerca de metade do tamanho das que ele via aqui anos atrás -- e eram ainda menores do que as ondas de cinco metros que ele diz ter surfado no rio Araguari, no Amapá, antes que a erosão causada pela agricultura e pelas represas próximas secasse as pororocas mais poderosas do Brasil.

“Começando a olhar umas imagens antigas, falei: caramba, olha o tamanho dessas ondas", ele disse. "Às vezes eu choro", acrescentou.

Laus, que quebrou duas vezes o recorde mundial por surfar as ondas mais longas de rio, teme que o aumento do nível do mar e as secas provocadas pelas mudanças climáticas, bem como impactos mais diretos da destruição ambiental, estejam abalando a força da natureza que ele passou anos aprendendo a surfar.

"A natureza é muito viva, ela sente cada movimento, cada interferência do ser humano”, disse ele, acrescentando que espera que a cúpula global sobre o clima que ocorrerá na cidade de Belém em novembro "traga uma nova esperança".