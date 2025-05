Conflito com a Índia não terá grande impacto fiscal, diz ministro das Finanças do Paquistão

Por Ariba Shahid e Charlotte Greenfield

KARACHI/ISLAMABAD (Reuters) - A recente escalada militar com a arquirrival Índia não terá um grande impacto fiscal sobre o Paquistão e pode ser administrada dentro do espaço fiscal atual, sem a necessidade de uma nova avaliação econômica, disse o ministro das Finanças do Paquistão em uma entrevista à Reuters nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que as negociações comerciais com os Estados Unidos -- que desempenharam papel fundamental na mediação de um cessar-fogo entre os dois países -- devem provavelmente ter progresso em "curto prazo" e que o Paquistão pode importar mais algodão de alta qualidade e mais grãos de soja, além de estar explorando outras classes de ativos, incluindo hidrocarbonetos.