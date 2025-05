Conselho da Petrobras aprova R$11,7 bi em remuneração aos acionistas

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares no valor de R$11,72 bilhões, equivalente a R$0,90916619 por ação ordinária e preferencial em circulação, conforme comunicado ao mercado.

O pagamento do montante ocorrerá como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 31 de março de 2025 e está alinhado à política de remuneração aos acionistas vigente, segundo a companhia.