Construtora Direcional tem lucro acima do esperado no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Direcional Engenharia apresentou nesta segunda-feira um lucro líquido de R$164,5 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado e acima das estimativas no mercado, conforme balanço.

Analistas, em média, projetavam um lucro líquido de R$159 milhões para a construtora, segundo dados compilados pela LSEG.