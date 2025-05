Diretora do Fed diz que ficou difícil avaliar crescimento subjacente dos EUA

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve estão tendo dificuldades para avaliar a força subjacente da economia norte-americana, dadas as rápidas mudanças na política comercial e o impacto sobre as famílias e as empresas, que buscaram no início do ano comprar produtos importados, disse a diretora do banco central Adriana Kugler nesta segunda-feira.

Falando um dia depois que negociadores dos Estados Unidos e da China concordaram em suspender temporariamente as tarifas mais punitivas de seus países por 90 dias, Kugler disse que a situação tem atrapalhado a capacidade do Fed de ver o que está por vir em termos de crescimento e inflação.