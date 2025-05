Dólar sobe após acordo entre EUA e China para reduzir tarifas

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta 0,75%, a R$5,717 na venda.

Os movimentos do real refletiam o resultado das discussões entre as duas maiores economias do mundo na Suíça no fim de semana, em que concordaram em reduzir temporariamente as tarifas pesadas implementadas por ambos em abril.

Segundo comunicado conjunto divulgado mais cedo, os EUA reduzirão as tarifas impostas às importações chinesas em abril de 145% para 30% e as tarifas da China sobre as importações norte-americanas cairão de 125% para 10%. As novas taxas ficarão em vigor por 90 dias.

"Ambos os países representaram muito bem seus interesses nacionais", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, após conversas com autoridades chinesas em Genebra. "Nós dois temos interesse em um comércio equilibrado, e os EUA continuarão avançando nesse sentido."

O anúncio ocorre após semanas marcadas pelas preocupações de que o impasse comercial entre EUA e China pudesse levar a uma recessão econômica global. Uma vez que se projetava efeitos negativos maiores sobre a economia norte-americana, investidores vinham fugindo dos ativos dos EUA.

Com o acordo, os agentes retomavam amplamente as posições compradas na moeda norte-americana, o que gerava pressão sobre a divisa brasileira, apesar do maior apetite por risco em mercados de ações, incluindo no Brasil.