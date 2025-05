Encomendas de comércio eletrônico ficam de fora da redução de tarifas de EUA e China

GENEBRA (Reuters) - Um acordo entre os Estados Unidos e a China para reduzir temporariamente as tarifas, anunciado nesta segunda-feira, não abordou o que acontece com as encomendas de comércio eletrônico de baixo valor enviadas da China para os EUA, disse à Reuters uma fonte informada sobre as negociações.

Em 2 de maio, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou a política de "de minimis" que permitia que pacotes com valor inferior a US$800 encomendados online da China e de Hong Kong entrassem nos Estados Unidos com isenção de impostos. Ele impôs tarifas de 120% sobre esses pacotes.

Com a ausência da questão no anúncio desta segunda-feira, especialistas em comércio disseram que o futuro agora não está claro.