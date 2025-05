EUA e China chegam a acordo para reduzir temporariamente tarifas e aliviam temores

O acordo não inclui as isenções "de minimis" para remessas de comércio eletrônico de baixo valor da China e de Hong Kong, que o governo Trump encerrou em 2 de maio, de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações. As tarifas também ainda são mais altas do que antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma série de taxas em 2 de abril.

No entanto, o acordo foi além do que muitos analistas esperavam após semanas de retórica de confronto sobre o comércio.

"Isso é melhor do que eu esperava. Achei que as tarifas seriam reduzidas para algo em torno de 50%", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management em Hong Kong.

"Obviamente, essa é uma notícia muito positiva para as economias dos dois países e para a economia global, e deixa os investidores muito menos preocupados com os danos às cadeias de globais de oferta no curto prazo", acrescentou Zhang.

As notícias ajudaram a acalmar preocupações sobre uma desaceleração desencadeada pela escalada das medidas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, com o objetivo de reduzir o déficit comercial norte-americano.

"Ambos os países representaram muito bem seus interesses nacionais", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, após conversas com autoridades chinesas em Genebra. "Nós dois temos interesse em um comércio equilibrado, e os EUA continuarão avançando nesse sentido."