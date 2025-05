Fábrica da BYD na Bahia estará "totalmente funcional" até o final de 2026, diz secretário

Para montar os veículos a partir dos kits importados da China, em regime de SKD, a BYD deve contratar cerca de 1.000 trabalhadores no Brasil este ano, disse Bonfim à Reuters, muito aquém dos 10.000 que a empresa chinesa prometeu inicialmente.

Apesar do atraso, Bonfim disse que o novo cronograma é uma boa notícia e que, no próximo ano, ele espera que as contratações aumentem à medida que a empresa se prepara para construir veículos inteiramente no país.

A indústria automotiva local, por meio da entidade Anfavea, tem criticado a produção de veículos no Brasil a partir dos chamados kits SKD ou CKD, em que partes dos veículos são produzidas no exterior e apenas a montagem dessas peças é executada no Brasil.

Em abril, o então presidente da Anfavea, Marcio de Lima Leite, afirmou que se a produção em regime CKD ou SKD aumentar no Brasil "vai ter impacto em empregos e investimentos" do setor.