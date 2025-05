Ibovespa fecha quase estável após acordo EUA-China

- BANCO DO BRASIL ON recuou 1,56%, tendo no radar adiamento da divulgação do balanço prevista para esta segunda-feira para a quinta-feira. No setor, após uma semana positiva, ITAÚ PN caiu 2,01%, BRADESCO PN cedeu 1,46%, SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,73%.

- BRASKEM PNA avançou 6,05%, com agentes também repercutindo a divulgação na madrugada de sábado pela petroquímica de lucro líquido de R$698 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo um prejuízo de R$1,35 bilhão no mesmo período do ano passado.

- MINERVA ON subiu 2,22%, com o noticiário incluindo acordo de leniência assinado com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU), que prevê pagamento de R$22 milhões pela companhia à União, em decisão com base na lei Anticorrupção por eventos anteriores a 2018.

- IRB(RE) ON fechou em queda de 4,51% antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre, prevista para após o fechamento.