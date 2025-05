Inflação vai cair com governo cumprindo metas fiscais e BC fazendo seu trabalho, diz Haddad

Em entrevista ao UOL, Haddad também afirmou que considera os juros no Brasil altíssimos, acrescentando que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem autonomia para tomar decisões e conta com a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro afirmou que há iniciativas em áreas específicas em avaliação. Segundo ele, um grupo de trabalho atua na Fazenda para estudar os preços do café em meio a uma elevação da demanda global pelo produto.

Em meio às negociações entre Estados Unidos e China sobre tarifas de importação, o que gerou incertezas globais, Haddad afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai escolher entre o país norte-americano ou o asiático, ressaltando que o Brasil tem que ser multilateralista.

Ele voltou a dizer que os EUA são superavitários no comércio com a América do Sul e, por isso, não haveria sentido em taxar esses países.

(Por Bernardo Caram)