Lucro da Sabesp salta 80% no 1° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp obteve lucro líquido de R$1,5 bilhão no primeiro trimestre, um salto de 80% ante o ganho dos primeiros três meses de 2024 e acima da expectativa média no mercado.

O Ebitda da Sabesp no período somou R$3,4 bilhões, um crescimento de 40,7% no comparativo anual, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

Analistas esperavam lucro de R$1,2 bilhão e Ebitda de R$2,95 bilhões para a companhia de saneamento nos meses de janeiro a março, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.