Mercados reduzem apostas em cortes de juros pelo Fed após acordo entre EUA e China

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Investidores reduziam as apostas em cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve após o anúncio de um adiamento das tarifas impostas na batalha comercial entre Estados Unidos e China, com uma redução inicial dos juros agora não prevista até setembro e apenas um corte acumulado de 0,5 ponto percentual no ano.

Com os rendimentos dos Treasuries e as ações dos EUA subindo, os contratos vinculados à taxa de juros do Fed refletiam uma redução das preocupações com o crescimento da maior economia do mundo e da necessidade do banco central de reforçá-lo com cortes de juros o quanto antes.