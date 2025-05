Mídia oficial da China exalta acordo tarifário com EUA, outros estão céticos

"Só tenho medo de que Trump possa mudar de ideia a qualquer momento, afinal ele não é normal", escreveu um usuário chamado Qijie na plataforma de mídia social chinesa Weibo.

"Esses norte-americanos, especialmente o idiota do Trump, simplesmente não são confiáveis! Cuidado com a inconstância deles", disse outro usuário chamado Wu.

Ambas as publicações tiveram milhares de curtidas.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas pagas pelos importadores norte-americanos por produtos da China para 145%, além daquelas que ele impôs a muitos produtos chineses durante seu primeiro mandato e as tarifas cobradas pelo governo Biden.

A China respondeu com restrições à exportação de alguns elementos de terras raras, vitais para os fabricantes norte-americanos de armas e bens de consumo eletrônicos, e aumentando as tarifas sobre os produtos norte-americanos para 125%.

A portas fechadas, as autoridades chinesas ficaram alarmadas com o impacto econômico das tarifas e com o risco de isolamento, já que os parceiros comerciais da China começaram a negociar acordos com Washington, de acordo com três autoridades familiarizadas com o pensamento de Pequim.