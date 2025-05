Minério de ferro sobe com acordo entre EUA e China para redução de tarifas

Após conversas com autoridades chinesas em Genebra, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse a repórteres que os dois lados haviam concordado com uma pausa de 90 dias nas medidas e que as tarifas seriam reduzidas em mais de 100 pontos percentuais, para 10%.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,16%, a 718,5 iuanes (US$99,63) a tonelada, o maior valor desde 7 de maio.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subiu 2,9%, para US$99,75 a tonelada, aproximando-se do nível psicológico de US$100.

A magnitude das reduções tarifárias superou de certa forma as expectativas e reforçou o sentimento do mercado, disseram analistas e traders.

A demanda relativamente estável, sustentada pelo entusiasmo das usinas em manter as operações lucrativas, também apoiou os preços do minério.

A produção média diária de ferro gusa -- normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro -- subiu 0,1%, para 2,46 milhões de toneladas em 8 de maio, a maior desde outubro de 2023, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.