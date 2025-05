Nissan vai demitir mais de 10.000 funcionários, diz NHK

O presidente-executivo da Nissan, Ivan Espinosa, que assumiu no lugar de Makoto Uchida como no mês passado, está reestruturando as operações da Nissan e disse anteriormente que a empresa estava considerando medidas adicionais.

A Nissan, que tinha mais de 133 mil funcionários em março do ano passado, anunciou planos em novembro passado para cortar 9.000 empregos e reduzir a capacidade global em 20%.

A empresa também disse que fecharia uma fábrica na Tailândia até junho e fecharia mais duas fábricas que não foram identificadas.

Na sexta-feira, a empresa disse que havia decidido desistir de um plano para construir uma fábrica de US$1,1 bilhão, para a qual receberia subsídios do governo, para baterias de veículos elétricos na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão.

(Por Daniel Leussink e Kantaro Komiya)