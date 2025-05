Premiê do Japão diz estar aberto a mais estímulos, mas descarta corte no imposto sobre consumo

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse nesta segunda-feira que o governo está pronto para tomar novas medidas a fim de amortecer o impacto econômico causado pelas tarifas mais altas dos Estados Unidos, mas sinalizou cautela quanto à redução da alíquota do imposto sobre o consumo do país.

A oposição e alguns parlamentares do partido governista têm pedido ao governo que corte a alíquota do imposto sobre o consumo do Japão, fixada em 10% -- exceto para itens alimentícios, que são cobrados em 8% -- para ajudar as famílias a lidar com o aumento do custo de vida.