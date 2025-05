SAIBA MAIS-O que a China e os Estados Unidos acordaram em Genebra?

As tarifas impostas antes de 2 de abril, incluindo aquelas que remontam ao primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, e outras restrições, como as medidas dos EUA para acabar com as isenções tarifárias de encomendas de baixo valor, conhecidas como a regra "de minimis", parecem permanecer.

AS TARIFAS ESTÃO CAINDO, MAS DE FORMA DESIGUAL E NÃO PARA ZERO

Os Estados Unidos concordaram em ajustar ou remover três decretos que, em conjunto, impuseram tarifas de 115% sobre as importações da China.

Washington concordou em reduzir suas tarifas do chamado "Dia da Libertação" de 34% para 10% por 90 dias e remover todas as tarifas impostas durante a escalada que se seguiu.

A China acompanhou a redução, removendo todas as tarifas impostas desde 2 de abril, com exceção de 10%, deixando a taxa atual em 10%.

No entanto, isso faz com que a China ainda enfrente uma tarifa de 30% quando as taxas impostas antes de 2 de abril são contabilizadas, incluindo as duas rodadas de tarifas de fentanil impostas em fevereiro e março.